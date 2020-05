Ducati, estesa di tre mesi la garanzia per sue moto

Ripartita la produzione, anche i concessionari Ducati tornano operativi con nuove proposte. Dopo aver presentato 'Ducati Cares', il programma che espone le linee guida da adottare per accogliere nuovamente i Ducatisti all'interno dei concessionari ufficiali, Ducati ha deciso anche di estendere di tre mesi la garanzia sia sulle moto nuove sia su quelle dotate di estensione di garanzia 'Factory Ever Red'. Tutti i possessori di una Ducati, la cui garanzia presenti un termine compreso fra il 1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, hanno un'estensione gratuita della copertura per ulteriori tre mesi. Così come, per chi non ha potuto effettuare la manutenzione programmata a causa delle limitazioni alla mobilità, è possibile recuperare gli eventuali tagliandi fino al 31 luglio 2020 senza conseguenze sulla validità della garanzia.



In collaborazione con la propria rete ufficiale, Ducati propone anche un check gratuito con aggiornamento dei software motore e veicolo. Durante il controllo generale verranno effettuate verifiche di sicurezza e funzionali, secondo le regole standard della garanzia Ducati (servizio disponibile presso i dealer aderenti al programma). Tutti i clienti coinvolti verranno contattati direttamente dal proprio concessionario Ducati nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care Ducati o al dealer di fiducia, con il quale si suggerisce in ogni caso di concordare l'appuntamento.