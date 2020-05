KTM, prolungate le promozioni per stradali e off-road

Promozioni prolungate per KTM sia sul fronte stradale che sul quello dei modelli fuoristrada. La casa motociclistica ha infatti deciso di prorogare fino al 31 maggio le promozioni attualmente in corso di 'Let's Trade Keys' e 'Power Duke', riservate ai modelli stradali, oltre alle 'Da Zero a 1000' e 'La tua licenza vale di più', riservate ai modelli offroad. Confermate anche le iniziative promosse con il programma KTM Finance, come KTM Start Now che consente di acquistare alcuni modelli della gamma stradale con Valore Futuro Garantito. in particolare, per le stradali, con 'Let's Trade Keys' fino al 31 maggio le KTM 1290 SUPER ADVENTURE S e 1290 SUPER ADVENTURE R godono di una supervalutazione dell'usato in permuta di 1500 euro, mentre per le KTM 790 ADVENTURE e KTM 790 DUKE la supervalutazione è di 1000 euro. Grazie alla promozione Power Duke', a fronte dell'acquisto di una moto nuova della gamma Duke (125 e 390 DUKE tutti i modelli, 1290 SUPER DUKE R modello 2019 e precedenti), i concessionari KTM danno in omaggio il prestigioso scarico Akrapovič Slip-On Line. Dalla promozione è escluso il modello 690 DUKE. Rinnovate anche le campagne di KTM Finance. Una volta scelto il modello, basta dare un anticipo e concordare l'importo della rata e la durata in base alle proprie necessità. Dopo 23 o 35 mesi, il cliente potrà decidere se tenere la moto e quindi pagare l'importo restante, restituirla senza ulteriori impegni oppure sostituirla con una nuova KTM, potendo contare su una valutazione certa del mezzo usato grazie al Valore Futuro Garantito. In quest'ultimo caso, se il valore del mezzo usato sarà superiore rispetto al Valore Futuro Garantito, la differenza potrà essere utilizzata come anticipo per salire su una nuova KTM. Start Now di KTM Finance è disponibile oggi per alcuni tra i più diffusi modelli stradali di KTM, come l'intera gamma Duke (esclusa la 690 DUKE), le ADVENTURE 390, 790, 790 R RALLY e la 1290 SUPER ADVENTURE S. Per il fuoristrada, invece, con la formula 'Da Zero a 1000' tutti coloro che acquistano un modello Enduro EXC 2020, anche Six Days, entro il 31 maggio hanno diritto a un bonus di 1000 euro per l'acquisto di accessori originali KTM PowerParts e abbigliamento tecnico e casual KTM PowerWear. Per gli amanti del Motocross, grazie alla promozione 'La tua licenza vale di più' i concessionari KTM offrono un vantaggio del 10 per cento sul prezzo di listino per l'acquisto di un modello SX o MINI 2020 a tutti i possessori di licenza agonista FMI, UISP o ASI e di tessera Sport FMI.