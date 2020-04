Metzeler Roadtec 01 SE, miglior pneumatico secondo RiDE

Un riconoscimento guadagnato sull'asfalto, per il nuovo Metzeler Roadtec 01. Il premio conquistato dallo pneumatico è quello conferito dalla rivista inglese RiDE che ha organizzato una comparativa dedicata a pneumatici sport touring. La gamma radiale Roadtec 01 SE, oltre a consolidare le elevate prestazioni sul bagnato fin dalle basse temperature offerte da ROADTEC 01, è stata progettata per esaltare anche le caratteristiche sportive in termini di aderenza e agilità richieste da chi guida moto sportive, naked e sport touring. Proprio queste caratteristiche hanno fatto la differenza nella prova organizzata da RiDE. In particolare, il pneumatico posteriore associa la tecnologia bimescola Metzeler con un'evoluzione più sportiva del disegno battistrada. Il mensile britannico ha messo a confronto Roadtec 01 SE con cinque prodotti rivali attualmente presenti sul mercato, decretando il prodotto del brand dell'elefantino blu il vincitore della comparativa. L'impegnativo tracciato studiato per la prova ha previsto lungo le sue ventidue miglia l'alternanza di tratti autostradali, strade statali con curve a percorrenza veloce, strade secondarie caratterizzate da asfalti imperfetti ed un tratto urbano su diverse superfici, al fine di riprodurre in maniera completa l'utilizzo caratteristico che si fa di una moto turistica. La prova si è svolta alla cieca, dunque gli esperti tester di RiDE non erano al corrente di quale prodotto avessero provato al momento della valutazione ed hanno assegnato un punteggio da 1 a 10 in cinque diverse categorie: handling, sensazione di fiducia, stabilità, qualità di guida e feeling. Al termine del confronto i Roadtec 01 SE sono risultati essere i vincitori del test avendo ottenuto il punteggio finale più alto di 91 punti su un massimo di 100 e aggiudicandosi la raccomandazione del magazine RiDE come 'Miglior Acquisto'.



Roadtec 01 SE è stato anche l'unico pneumatico a ricevere il massimo punteggio di 10 punti su 10, da almeno uno dei due tester, in ben tre categorie su cinque, ovvero agilità, stabilità e sensazione di fiducia. "La differenza che questi pneumatici hanno apportato è impressionante - recita il verdetto della rivista - la moto è sembrata più leggera, come se avesse avuto migliori sospensioni e hanno funzionato incredibilmente sin da fredde. Il più grande miglioramento di qualsiasi altro pneumatico presente nel test".