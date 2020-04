Givi, nuova line di accessori per Africa Twin

Una nuova serie di accessori da viaggio firmati da Givi per Honda Africa Twin. Per la nuova versione della storica 'viaggiatrice' di casa Honda, l'azienda bresciana ha infatti realizzato un ricco set di accessori dedicati, capaci di rendere la moto ancora più versatile. Il legame tra Givi e Africa Twin risale agli anni Novanta e si è consolidato negli anni con la realizzazione di prodotti per le versioni che si sono succedute, dalla 750 del 1990, alla CRF1000L dal 2016 per arrivare alla 1100 DCT di oggi. Il nuovo capitolo che si è aggiunto alla storia di questa Honda è importante in quanto rimescola le carte e presenta l'Adventure Sport come la versione maggiormente adatta ai grandi viaggi, lasciando alla versione standard la guida fuoristradistica più impegnativa. Per l'imponente Sport, gioca un ruolo fondamentale il comfort di guida, argomento al quale si riallaccia Givi offrendo un set di accessori che puntano su qualità costruttiva, design compatibile e possibilità di realizzare allestimenti differenziati. Per il trasporto dei bagagli l'azienda bresciana punta ad abbinamenti con top case e valigie laterali con differenti capacità interne, appartenenti alla famiglia Trekker.



Le linee squadrate in alluminio la fanno da padrone ma non mancano le alternative. Per il montaggio delle valigie laterali Givi mette in campo tre kit di attacchi specifici, tutti basati sul nuovo sistema PL ONE FIT, configurabile e realizzato con tubolare da 18 mm di diametro. Nuova anche la borsa da serbatoio dedicata, dotata di un profilo che segue quello della moto e che non interferisce con lo sterzo. Realizzati sempre da Givi anche due cupolini, un paramotore in due sezioni, l'estensione per i paramani di serie e un kit paraspruzzi posteriore. Non mancano nemmeno le soluzioni per il fissaggio a bordo di GPS o porta-smartphone.