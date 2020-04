Coronavirus, Kawasaki estende garanzia per lockdown

Estensione di garanzia anche per Kawasaki che si aggiunge ad altre case motociclistiche per far fronte all'emergenza da Covid-19. "E' un segno tangibile - fanno sapere da Kawasaki - che testimonia la vicinanza dell'Azienda a migliaia di clienti in Europa è rappresentato dall'annuncio che la garanzia relativa a motocicli, Jet-Ski e Mule/ATV già venduti (ad eccezione di veicoli registrati a scopo aziendale) sarà soggetta ad estensione, come forma di supporto alla clientela che, di fatto, non ha avuto modo di sfruttare i propri veicoli in questo periodo". Oltre alla consueta copertura, la durata della garanzia sarà estesa, come primo stadio, per un periodo pari alla durata del 'lockdown' nei principali mercati europei.



Secondo l'evolversi della situazione, non è escluso che quanto stabilito possa essere soggetto ad ulteriori proroghe.



"L'attuale contesto di molti utenti Kawasaki in Europa - ha commentato Hans Sipkema, Vice-Direttore Tecnico di Kawasaki Motors Europe - è l'impossibilità di godere del proprio prodotto o la concessione di un impiego limitato allo stretto necessario.



Insieme a Kawasaki Heavy Industries Ltd., desideriamo prolungare la tranquillità evocata dal periodo di copertura in garanzia, cosicché, quando la situazione generale si sarà normalizzata, la clientela non si veda penalizzata dal mancato godimento di termini e condizioni di garanzia per colpe non proprie. Come primo passo, estenderemo in automatico ogni copertura di garanzia in corso di validità (o scaduta dal 1 marzo ad oggi) per un periodo pari alla durata del lockdown. Dopodiché, ci riserviamo ulteriori analisi per determinare la possibilità di estensioni supplementari".