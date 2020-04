MTech, arriva la nuova giacca Speed Flow

Nuovo modello per la collezione 2020 firmato MTech. La novità riguarda la giacca Speed Flow, capo realizzato con due strati dal taglio sportivo e che anticipa la collezione Primavera/Estate 2020. La giacca Speed Flow è stata studiata per essere versatile e particolarmente adatta alle alte temperature grazie alle ampie aree traforate di cui dispone. Realizzato in versione man e lady, il modello offre di serie una membrana interna impermeabile removibile. Per la parte esterna è stato utilizzato un tessuto in Polystrong trattato Drop/Safe in Teflon, resistente e altamente traspirante, grazie alla presenza di aree in rete Xtr-M su petto, sottomanica e schiena. Non manca nemmeno una membrana staccabile Aqvadry, utilizzabile quando necessario per proteggersi da pioggia e umidità. Grazie al sistema di aggancio C-System, Speed Flow permette anche l'inserimento del gilet o piumino termico MyRide Thermosoft, disponibile come optional e utile per ampliare notevolmente le occasioni e il periodo di utilizzo. La sicurezza è affidata alle protezioni di Livello 2 su spalle e gomiti, sviluppate in Italia seguendo lo standard Protecno-It. Non manca la predisposizione per il paraschiena (modello Alike Esatech Evo Liv.2). Alla sicurezza attiva contribuiscono le stampe reflex su petto, maniche e schiena. La giacca è disponibile in una gamma taglie che va dalla S alla 3XL (versione man) e dalla XS alla 2XL (versione lady) e in cinque colorazioni, da quella in fucsia a quella pensata per l'alta visibilità. Acquistabile presso tutti i punti vendita Wheelup e online sul sito www.wheelup.it, Speed Flow ha un prezzo di 149 euro.