Coronavirus, Yamaha estende la garanzia

Un'estensione del programma di garanzia appositamente pensato per l'emergenza coronavirus.



Yamaha Motor Europe ha infatti deciso di estendere il periodo di garanzia dei propri mezzi, in risposta anche alle restrizioni dovute alla pandemia in corso. "Con molti Concessionari Ufficiali Yamaha in tutta Europa che chiudono temporaneamente - si legge in una nota della casa giapponese - per conformarsi alle restrizioni necessarie per fermare la diffusione del coronavirus Covid-19, Yamaha ha deciso di estendere di tre mesi tutte le garanzie di fabbrica e le garanzie estese ufficiali che sono scadute o scadranno tra il 1 marzo e 31 maggio 2020".



Questa estensione della data di scadenza delle garanzie pensata per tutti i veicoli della casa giapponese, è applicabile anche a tutti prodotti marini del marchio Yamaha. Per tutto il periodo previsto dall'estensione, i clienti che necessiteranno di un intervento in garanzia potranno contattare il proprio Concessionario Ufficiale Yamaha per prenotare un appuntamento non appena le restrizioni lo consentiranno.