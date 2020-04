Coronavirus, annullato MOARD previsto a maggio

Anche il MOARD si ferma per l'emergenza coronavirus. Gli organizzatori dell'esposizione dedicata al moto design, prevista durante il secondo fine settimana di maggio a Milano, hanno infatti annunciato che il salone non si terrà quest'anno, a causa del perdurare dell'emergenza Covid19. "L'organizzazione di MOARD - si legge in una nota - ha seguito l'evoluzione della crisi e ha cercato di mantenere le date del 9 e 10 maggio 2020, ma l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e le condizioni in cui si trova a operare l'intero sistema industriale italiano, in particolar modo il settore delle due ruote, sono profondamente variate durante le scorse settimane". MOARD è l'esposizione che consente di conoscere, attraverso l'esperienza diretta dei protagonisti, il percorso creativo e progettuale che, partendo da un'idea e da un disegno, permette di creare le motociclette. "Proprio per l'innovativa formula della manifestazione - ha commentato Emanuela Von Dutch Conti, project manager che ha ideato MOARD - il cui fulcro è l'esperienza diretta e la partecipazione attiva, in conseguenza al persistere dell'emergenza sanitaria si è scelto di rimandare l'edizione di quest'anno, dopo il confronto con partner, aziende, università ed espositori. A causa delle incertezze che l'attuale crisi genera, non è prevedibile il concreto svolgimento del salone durante il mese di maggio a Milano". L'edizione 2020 del salone di moto design era in programma presso il Superstudiopiù di Milano, al centro del design district del capoluogo meneghino. Al momento non ci sono comunicazioni a proposito di un eventuale recupero del salone in un momento successivo.