Akrapovič, uno scarico su misura per Honda Racing

Un kit pensato per le competizioni e firmato Akrapovič. Dopo aver completato lo sviluppo a gennaio, l'azienda ha lanciato il sistema di scarico Evolution Line Kit completamente orientato al settore racing e pensato per la Honda CBR1000RR-R Fireblade, equipaggiata con l'HRC Race Kit, che è stato sviluppato su raccomandazione del reparto di R&S di Honda Motor Corporation. L'Evolution Line Kit (Titanio) è rivolto direttamente ai team di gara e ai motociclisti che usano la CBR1000RR-R Fireblade con l'HRC Race Kit sui circuiti e secondo i regolamenti di gara, ed è stato sviluppato esclusivamente per l'uso con l'ultima moto Honda destinata ai tracciati. L'intero sistema, con un design ispirato alle gare e dotato di una marmitta impressa in rilievo, è adattato alle specifiche esigenze del settore racing, così che l'instradamento, i diametri, il posizionamento e tutte le specifiche di design calzino a pennello per la Honda CBR1000RR-R Fireblade, proprio grazie alle competenze offerte da Akrapovič nel corso dell'intero processo di produzione. Costruito interamente a base di leghe di titanio leggero, con pezzi complessi fusi nella fonderia interna di Akrapovič dedicata alla lavorazione del titanio (unica al mondo presso lo stabilimento di un produttore di sistemi di scarico), l'Evolution Line Kit è un sistema completamente su misura con attenzione ai dettagli. Ciascuna parte delle quattro testate che collegano il sistema alla testa motore e che sono pressofuse nella fonderia, è formata per ottenere una configurazione ottimale. Questa attenzione e l'uso di materiali leggeri all'avanguardia portano alla creazione di un sistema che pesa meno di 5 kg. Le prestazioni ottimali vengono assicurate dalla perfetta risposta all'acceleratore in tutta la gamma dei giri per il motore da 1000cc.