KTM 790 Adventure, richiamati due modelli per controlli

Rientro ai box per due modelli KTM richiamati per un controllo. La casa motociclistica austriaca ha infatti invitato tutti i possessori di KTM 790 Adventure e 790 Aventure R modello 2019 e 2020 a recarsi presso un Concessionario ufficiale KTM per il controllo e l'eventuale sostituzione della tubazione del freno che dal modulatore ABS conduce alla pinza del freno posteriore. I clienti delle moto già consegnate saranno informati individualmente per iscritto attraverso raccomandata e invitati a contattare quanto prima un Dealer KTM per concordare un appuntamento per la sostituzione delle parti, compatibilmente con le tempistiche e le limitazioni imposte dalle attuali normative Covid-19. Tutti i Clienti potranno comunque verificare online se la loro moto è interessata o meno dal richiamo tramite il numero di telaio, visitando la sezione Service su www.ktm.com. I controlli e la sostituzione delle parti richiedono circa 85 minuti di lavoro e devono essere obbligatoriamente eseguiti presso un concessionario ufficiale KTM. Tutti gli interventi sono gratuiti in quanto coperti dalla garanzia.