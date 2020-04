Coronavirus, Gibraltar Race 2020 rinviata a settembre

E' un rinvio al prossimo mese di settembre, quello deciso dagli organizzatori dell'edizione 2020 della Gibraltar Race. La decisione è stata presa allo scopo di preservare la salute dei partecipanti e di rispettare le misure restrittive in atto nei vari Paesi, quindi la quinta edizione della competizione viene riprogrammata dal 1 al 16 settembre 2020.



"L'emergenza Covid19 che sta colpendo tutta Europa e l'Italia in particolare - si legge nel comunicato divulgato - ha portato Moto Raid Experience, organizzatore della Gibraltar Race, a riconsiderare le date della prossima edizione e a ri-calendarizzare la manifestazione. Lo scopo principale è quello di tutelare al massimo delle possibilità la salute dei partecipanti e contrastare l'ulteriore diffusione del virus nel pieno rispetto delle misure prescritte da ogni Paese". La quinta edizione della sfida per gli adventure riders, prevista dal 19 giugno al 4 luglio è stata così posticipata al mese di settembre.