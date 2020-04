Yamaha Ténéré 700, premiato il design ai Red Dot Award

Un premio per il design alla Yamaha Ténéré 700. Il riconoscimento che il modello della casa di Gerno di Lesmo si è portata a casa è quello deciso in occasione dei Red Dot Award ed in particolare quello per il 'Product Design 2020'. Per Yamaha è anche il nono anno consecutivo in cui riceve un riconoscimento in occasione del prestigioso concorso. Ténéré 700 è un adventure tourer in linea con l'eredità del brand Ténéré, con una fama costruita sulla storia di successi in uno dei rally più impegnativi del mondo, la Dakar, negli anni Ottanta e Novanta. Ténéré 700 è spinto un motore bicilindrico frontemarcia da 689 centimetri cubici, montato su un telaio leggero. Il nuovo modello sposta le prestazioni off-road, adventure e touring a un livello superiore grazie all'elevata libertà di movimento in sella, alla resistenza e alla facilità di manutenzione. Nato dal concept di design "Exciting Adventure Ténéré," questo modello ha un frontale rialzato che incorpora un cupolino in tre sezioni con un faro anteriore e un serbatoio originali, tutte caratteristiche ha hanno influito anche sull'assegnazione del premio, assegnato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen, in Germania, e riconosciuto come tra i premi più prestigiosi del mondo in fatto di design.