MTech, torna in 'pista' con nuova collezione 2020

E' un ritorno in pista quello di MTech che si presenta in scena con una nuova serie di prodotti.



Dietro il rilancio di questo storico marchio c'è la catena di megastore Wheelup, la quale, attraverso il suo team di sviluppo prodotto ha creato una nuova collezione. Nato alla fine dello scorso millennio, MTech si è ritagliato uno spazio importante nel mercato e dopo una pausa è stato recentemente acquisito dalla catena di megastore, pronta ora, dopo un lungo lavoro di make-up, a presentarlo in una veste rinnovata ma fedele alle proprie origini. Materiali di alta qualità, tecnologia che incontra l'artigianalità e uno stile che strizza l'occhio agli appassionati delle sportive sono alcuni degli elementi che hanno dato vita alla nuova collezione 2020, di cui fanno parte giubbini in tessuto, giacche in pelle, guanti e molto altro. Tra le proposte c'è anche la tuta da pista MKGP, con cui quest'anno Wheelup e MTech sponsorizzano il pilota di Superbike Leandro Mercado. L'esterno è realizzato in pelle bovina, arricchita da inserti in Polystretch, Neoprene e pelle elasticizzata, per favorire totale libertà dei punti di snodo come collo, polsi, retro ginocchio, inguine, petto e braccia. I movimenti del pilota sono assecondati anche dalla fodera interna, in Poliestere forato con inserti in Lycra. L'aerazione del corpo è garantita dalle aree in pelle forata presenti sulla parte anteriore, sulle gambe e i polpacci. Particolarmente efficace è il 'comparto sicurezza': MKGP propone su spalle e ginocchia, posizionate esternamente, protezioni ergonomiche in TPU e PU certificate CE. Sui gomiti il designer ha previsto protezioni modulari con sliders intercambiabili. Non mancano le predisposizioni per il paraschiena (Alike Esatech Evo di livello 2) e per il chest (Alike Prosoft di livello 1). Nelle aree di petto, braccia, fianchi posteriori e coccige sono inseriti cuscinetti antishock in PE, mentre a protezione di braccia e fianchi anteriori ci pensano imbottiture esterne, sempre in PE.



La tuta è disponibile in tre colorazioni e in una gamma taglie che va dalla 46 alla 54.