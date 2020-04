Coronavirus, Bmw Motorrad non sarà ad Intermot ed Eicma

Non solo i saloni automobilistici e motociclistici imminenti saltano per la pandemia in corso, ma cominciano anche ad arrivare decisioni a medio-lungo termine. Bmw Motorrad ha infatti comunicato che non parteciperà a due appuntamenti importanti come Intermot ed Eicma in programma, ad oggi, per i prossimi mesi di ottobre e novembre. "A causa dello sviluppo difficilmente prevedibile della pandemia del Coronavirus - si legge in una nota della casa dell'elica - e dei suoi effetti, Bmw Motorrad ha deciso di non partecipare ai due principali saloni motociclistici Intermot a Colonia in ottobre e Eicma a Milano a novembre nel 2020. Questa decisione è stata presa al fine di contrastare subito in una fase iniziale le attuali incertezze di pianificazione, anche per tutti i nostri partner coinvolti nelle apparizioni del motor show BMW Motorrad, nell'interesse della massima sicurezza possibile, prevedibilità e trasparenza. BMW Motorrad presenterà le anteprime mondiali e gli highlights dei prodotti previsti per questi spettacoli motociclistici su piattaforme alternative nell'autunno 2020. In tal modo, la società farà sempre più affidamento sui propri formati e canali di comunicazione digitale".