In casa Audi la flessibilità è anche sugli accessori

Flessibilità e noleggio anche per gli accessori in casa Audi. Gli accessori originali Audi, che arricchiscono e personalizzano le dotazioni di tutti i modelli dei quattro anelli, godono della possibilità di noleggio, sull'intero territorio nazionale, denominata 'Noleggio Accessori Freedom'.

La Formula consente ai clienti di usufruire di una vasta gamma di prodotti senza il vincolo dell'acquisto. Prodotti che spaziano dalle soluzioni di trasporto, specie per le attrezzature sportive, al comfort e alla protezione dei veicoli, dalla valorizzazione dello stile delle vetture alla comunicazione, sino a soddisfare le esigenze delle famiglie.

In occasione della stagione estiva, sono particolarmente rappresentativi dell'offerta di noleggio il box e il portabici da tetto, disponibili in abbinamento alle barre portacarico in lega leggera, qualora queste ultime non siano già in dotazione alla vettura. Il kit portabici in alluminio anodizzato, nello specifico, è esente da fruscii aerodinamici e in grado di ospitare due biciclette, mentre il box da tetto è proposto con capacità di 250, 310 oppure 430 litri. Tutti i dispositivi esterni sono corredati di chiusura antifurto.

Ai vantaggi degli accessori originali Audi, come l'aerodinamica studiata in funzione dei modelli dei quattro anelli, la garanzia, la progettazione e il montaggio Audi, si aggiunge la possibilità di riscatto dell'accessorio da parte del cliente al termine del periodo di noleggio, ad un prezzo agevolato.