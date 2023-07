I segreti della nuova piattaforma elettrica Stla Medium

Presentata nei suoi dettagli da Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis e da Sebastian Jacquet responsabile del suo sviluppo, la nuova piattaforma Stla Medium evidenzia molte novità come l'architettura elettrica a 400 Volt per offrire la migliore efficienza energetica della categoria, ma anche importanti riduzioni dei tempi di ricarica.

Inoltre grazie alla completa connettività sarà parte di un ecosistema di ricarica e servizi in continuo miglioramento e aggiornamento.

A seconda del modello in cui sarà utilizzata, il consumo delle auto su piattaforma Stla Medium potrà essere inferiore a 14 kWh per 100 km, cioè il migliore della categoria in termini di rendimento energetico. I guidatori del modelli così costruiti saranno in grado di ricaricare la batteria dal 20% all'80% di carica in 27 minuti, cioè con una velocità di 2,4 kWh al minuto.

Altro punto forte è la sua flessibilità: Stla Medium offre (e offrirà in futuro) ai designer di Stellantis la libertà di creare veicoli con un passo compreso tra 2.700 e 2.900 millimetri, con lunghezze fra 4,3 e 4,9 metri e un' altezza libera da terra di oltre 220 mm caratteristica questa che garantirà capacità dinamiche ed elevate prestazioni in fuoristrada.

Inoltre i modelli che utilizzeranno Stla Medium potranno adottare ruote fino a 750 mm di diametro, un elemento chiave della superiorità del design della piattaforma.

Gli esperti di ingegneria e produzione di Stellantis si sono concentrati sul rendere possibile l'installazione del pacco batteria - che è monostrato modulare ad alta densità energetica - nell'impianto di assemblaggio il più efficiente possibile.

Questo massimizzando lo spazio all'interno del veicolo e migliorando la guida e la manovrabilità con un baricentro basso.

I componenti della piattaforma, come il sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina, lo sterzo, l'assistenza alla frenata e la propulsione, sono progettati per ridurre al minimo il consumo di energia.

Sforzi questi che si combinano con l'uso estensivo di materiali leggeri e rigidi per ottimizzare l'autonomia del veicolo e offrire prestazioni di guida e maneggevolezza ai massimi livelli.

La famiglia delle quattro piattaforme Stla (cioè Small, Medium, Large e Frame) è progettata per essere a prova di futuro, grazie al fatto di essere modulare e intrinsecamente flessibile in termini di passo, larghezza, sbalzo, altezza da terra e disegno delle sospensioni.

Le capacità e le prestazioni dei veicoli basati su Stla si adatteranno e miglioreranno nel corso degli anni con l'implementazione dell'architettura Stla Brain, Stla SmartCockpit e Stla AutoDrive, consentendo aggiornamenti via etere di software e hardware migliorato. Una flessibilità che include la diversità nella propulsione - trazione anteriore, trazione posteriore, trazione integrale e multi-energia - interamente coperta con una famiglia di tre moduli di azionamento elettrico scalabili (Edm).

Da notare che le piattaforme sono progettate tenendo conto delle future novità nell'ambito della chimiche delle batterie, comprese quelle senza nichel e cobalto e allo stato solido.

Ciò consentirà ai marchi Stellantis di personalizzare le capacità dei veicoli ed ottenere un equilibrio ideale tra costi e prestazioni.