Servizi connected car oltre 10 milioni abbonati per Hyundai

Superati i 10 milioni di abbonati per i servizi connected car a livello globale di Hyundai Motor Group. Il traguardo è stato raggiunto solamente a un anno e 10 mesi dopo il raggiungimento dei 5 milioni di abbonati (agosto 2021). La rapida crescita accelera anche la strategia del Gruppo verso i Software-Defined Vehicle.

I servizi per auto connesse utilizzano le reti wireless per abilitare i sistemi di infotainment a bordo dei veicoli e le applicazioni per smartphone che forniscono ai clienti accesso al veicolo. L'offerta si è evoluta oltre il livello base (come la navigazione in tempo reale, il riconoscimento vocale e il controllo remoto dell'auto) includendo servizi come gli aggiornamenti over-the-air, i pagamenti a bordo e lo streaming audio/video. Hyundai, Kia e Genesis gestiscono attualmente i servizi Hyundai Bluelink, Kia Connect e Genesis Connected.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Hae-Young Kwon, vicepresidente del Centro di Sviluppo Infotainment di Hyundai Motor Group - è accelerare la transizione verso l'era Sdv concentrandoci sulle tecnologie software che collegano senza soluzione di continuità ogni aspetto del viaggio. Faremo crescere questo ecosistema per fornire servizi di mobilità sempre più personalizzati per i nostri clienti".

Il Gruppo ha introdotto i primi servizi connected car in Corea nel 2003 e da allora li ha estesi progressivamente al mercato globale. Nei mercati esteri, i servizi sono stati lanciati per la prima volta negli Stati Uniti nel giugno 2011, per poi arrivare in Cina, Europa, India e, più recentemente, a Singapore, fornendo servizi ai clienti di oltre 50 Paesi.

Gli abbonati globali erano 1 milione nel maggio 2018, diventando 5 milioni nell'agosto 2021, 8 milioni nell'ottobre 2022 e 10 milioni a giugno 2023, mostrando una crescita rapida.

Con l'espansione del mercato globale dei servizi, il numero di abbonati all'estero sta crescendo più rapidamente che in Corea.

A fronte di questo trend di crescita, il Gruppo prevede di raggiungere i 20 milioni di abbonati in tutto il mondo, Corea compresa, entro la fine del 2026.