Nissan sviluppa l'Intersection Collision Avoidance

Una nuova tecnologia Nissan mira ad incrementare la sicurezza attiva delle vetture del brand giapponese ed è basata su LIDAR.

Denominata Intersection Collision Avoidance, presenta una nuova funzione in grado di eseguire delle manovre automatiche per evitare la collisione con altri veicoli che improvvisamente attraversano la traiettoria della vettura.

Si tratta di un importante passo avanti per la guida autonoma in sicurezza, soprattutto in contesti urbani complessi, e per la gestione degli incroci stradali, visto che gran parte degli incidenti si verificano in situazioni urbane per via di errori umani. Nello specifico, l'Intersection Collision Avoidance è dotato di una nuova logica di controllo in grado di rilevare in modo rapido e accurato la posizione e la velocità di un oggetto proveniente da una direzione laterale, e riesce a rispondere immediatamente a situazioni mutevoli; quindi, nel momento in cui rileva un potenziale pericolo aziona automaticamente i freni per evitare collisioni.

"Lo sviluppo di questa tecnologia rientra nell'ambito del Nissan Ambition 2030, la nostra visione a lungo termine per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo - ha dichiarato Takao Asami, senior vice president, reserch & advanced engineering division Nissan - contiamo di completare lo sviluppo delle tecnologie di assistenza alla guida basate su LIDAR di prossima generazione entro la metà di questo decennio".