Alla 1000 Miglia si sperimenta la guida autonoma

Una vettura a guida autonoma, allestita dal Politecnico di Milano, verrà utilizzata per la sperimentazione lungo il tracciato della 1000 Miglia, nell'ambito del progetto 1000 MAD, acronimo di 1000 Miglia Autonomous Drive. Si tratta di una Maserati MC20 Cielo, opportunamente equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di Milano, con tutti i componenti tecnologici necessari per renderla autonoma.

La supercar modenese affronterà il percorso completo della 1000 Miglia 2023, percorrendo alcuni tratti in modalità di guida autonoma, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. In seguito, ci sarà un anno di sperimentazione e perfezionamento della tecnologia per percorrere nella "freccia rossa" del 2024 gli oltre 1500 km dell'intero percorso in modalità totalmente autonoma.

La sperimentazione è stata reso possibile dall'autorizzazione concessa in data 6/6/2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per condurre test di guida autonoma su strade pubbliche, sulla base del Decreto Ministeriale 70/2018 "Smart Road".