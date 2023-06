Mobilize a Parigi mette al centro la connettività

Appuntamento all'insegna della connettività, quello di Mobilize, che in occasione del salone Viva Technology, dal 14 al 17 giugno a Parigi, proporrà ai visitatori una serie di anteprime del 2024. Tra queste, la presentazione del futuro dei servizi energetici tra cui il V2G (vehicle-to-grid) con la futura Renault 5 Electric e la tecnologia Plug&Charge.

Ci sarà spazio anche per la visione di Mobilize della connettività al servizio della mobilità con una App per smartphone dedicata al quadriciclo Duo. Nel corso dell'evento, Mobilize proporrà ogni giorno un programma di interventi tenuti da esperti del marchio su temi come il V2G, il rapporto tra connettività e mobilità, l'innovazione grazie al corporate venturing e alle Fintech.

Sabato 17, sarà invece la volta della gara di mini-auto a guida autonoma organizzata da Renault Digital, che vedrà quest'anno la partecipazione di 11 veicoli in scala 1/10 e di 2 Mobilize Duo, che gareggeranno su una pista lunga 50 metri.

Sul fronte della connettività, a Parigi Mobilize presenterà il suo progetto di App per smartphone dedicata al futuro veicolo Duo e animato da Fluo, l'avatar del brand. La App consente di condividere Duo con gli amici e la famiglia generando una chiave digitale e permette di ritrovare il veicolo quando ha cambiato utente o semplicemente non ci si ricorda dove è stato parcheggiato.

Il medesimo dispositivo consente di conoscere lo stato di ricarica della batteria e l'autonomia restante, così come sarà anche in grado di presentare le principali funzionalità e caratteristiche del veicolo con accesso al manuale dell'utente in formato digitale e ai consigli per l'uso.

Mobilize ha già previsto anche le funzionalità che potrebbero arricchire la App, come l'accesso a soluzioni di mobilità diverse da Duo, dai taxi ai veicoli con conducente, oppure il noleggio di auto tramite Mobilize Share.