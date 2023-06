Tecnologia a servizio della sicurezza su Volvo Ex30

Un'occhio di riguardo alla sicurezza, alla tecnologia e al comfort, per la nuova Volvo Ex30 che è stata progettata per essere sicura come da tradizione della casa svedese. Tra le funzioni a spiccare sulle altre c'è anche, ad esempio, una speciale funzione di sicurezza per le biciclette che aiuta a prevenire i cosiddetti incidenti all'apertura delle portiere, segnalando la presenza di ciclisti, motorini o runner mentre ci si accinge ad aprire la portiera.

La tecnologia di sicurezza preventiva è la protagonista sul Suv compatto, grazie ad una tecnologia di ultima generazione e a un curato design degli interni di gusto scandinavo. È possibile scegliere tra quattro ambienti interni distinti, ognuno con caratteristiche specifiche, e sono presenti soluzioni intelligenti per lo stivaggio in tutto l'abitacolo.

A proposito di tecnologia all'avanguardia, la Ex30 è la prima auto Volvo ad includere una nuova generazione della nota funzione Park Pilot Assist, in grado di gestire tutti i tipi di parcheggio, compresi quelli paralleli, in curva, perpendicolari e diagonali a lisca di pesce, rendendo semplici le manovre in spazi ristretti.

Il nuovo Park Pilot Assist individua tutti gli spazi di parcheggio disponibili intorno alla vettura. Una volta selezionato quello desiderato attraverso la nuova interfaccia utente 3D, la funzione aziona l'acceleratore, il freno e lo sterzo. Mentre il conducente supervisiona le operazioni di parcheggio, lo schermo mostra la distanza da oggetti come automobili, muri e dissuasori di sosta secondo il sistema metrico o anglosassone.

l'Ex30 sarà anche dotata di una funzionalità di chiave digitale, che risulta pratica per chi utilizza l'auto e consente di condividerla facilmente con altre persone.

La app dedicata della vettura racchiude poi tutti i servizi ad essa relativi, dalla ricarica alla ricerca dell'auto in un parcheggio, dal blocco delle portiere al riscaldamento. L'Ex30 è anche predisposta per ricevere aggiornamenti software via etere in grado di migliorarla nel tempo.