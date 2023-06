Negli Usa ammiraglie Mercedes con guida autonoma livello 3

Mercedes-Benz passa al livello 3 di guida autonoma con le nuove Classe S ed EQS. Il dispositivo Drive Pilot di ultima generazione, previsto sui modelli nordamericani 2024, in determinate condizioni permette al guidatore di togliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante, per distrarsi con altre faccende mentre il veicolo è in movimento. Già omologato negli Stati Uniti, certificato in California come Sae Level 3, disponibile in opzione sulle ammiraglie della Casa di Stoccarda in consegna dalla fine di quest'anno, il sistema di guida autonoma è utilizzabile per ora solo su alcuni tratti di autostrade e superstrade statunitensi e per andature sino a 65 km/h. Si rivela, quindi, particolarmente utile nelle marce in colonna e in situazioni di traffico intenso, dove è in grado di alleviare notevolmente lo stress di chi siede al posto guida.

Azionabile con comandi al volante, l'ultima evoluzione del Drive Pilot controlla sterzo, freni e acceleratore del veicolo per mantenere l'auto nella sua corsia, rispettando la distanza di sicurezza dagli altri mezzi e tenendo conto del movimento delle altre macchine e dei segnali stradali.

In caso di emergenza o di inerzia del guidatore al richiamo alla guida, il cervellone di bordo è in grado di arrestare la marcia del veicolo, azionando le doppie frecce e sbloccando le serrature delle portiere per permettere ad eventuali soccorritori l'accesso a bordo.

"Con questo importante traguardo Mercedes Benz - sottolineano da Stoccarda - è la prima casa automobilistica con l'autorizzazione a introdurre un tale sistema SAE Level 3 in un veicolo di produzione standard per l'uso su autostrade pubbliche nello stato più popoloso degli Stati Uniti". Oltre alla California anche il Nevada ha già confermato la rispondenza ai propri standard di sicurezza del nuovo Drive Pilot, che per il suo funzionamento si avvale tra l'altro di Lidar, videocamere, sensori e microfoni esterni.

"Mercedes Benz Drive Pilot - sottolinea Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione della Casa tedesca - è l'unico sistema SAE Level 3 al mondo con omologazione valida a livello internazionale. Stabilisce nuovi standard di settore.

Utilizza un'architettura veicolare altamente sofisticata, basata sulla 'ridondanza' tramite una moltitudine di sensori che consentono una guida automatizzata confortevole e sicura".

Il prossimo obiettivo nello sviluppo del sistema, effettuato in collaborazione con Nvidia e Luminar, sarà raggiungere in modalità guida autonoma andature sino a 130 km/h.