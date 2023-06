Confindustria Cuneo celebra Ducati e l'Ai

Tecnologie esponenziali al centro di un dibattito tenutosi nella sede di Confindustria Cuneo. Nei quattro tavoli di lavoro, coordinati da Dario d'Elia, si è parlato di Internet of things, intelligenza artificiale e metaverso.

Al 'convivio tech', l'incontro conclusivo del pomeriggio, hanno preso parte il presidente di Anitec Assinform Marco Gay, il chief tecnological officier di Ducati Massimiliano Bertei, i dirigenti di Lenovo Italy Claudio Roverso e Enza Truzzolillo il direttore commerciale Piccole Medie Imprese di Microsoft Italia Claudia Bonatti.

"L'Ai - ha detto Gay - è una rivoluzione industriale all'interno della rivoluzione industriale: occorre sfatare il mito che sia destinata a pochi o che si limiterà a distruggere posti di lavoro".

Per Ducati Lenovo Team un'occasione per celebrare i vent'anni dal debutto in MotoGP: nel parco Amilcare Merlo, l'area verde della sede di Confindustria, è rimasta esposta per tutta la giornata la Ducati Desmosedici GP.

"La moto esposta - ha spiegato Bertei - non è solo una motocicletta ma un connubio di sensori: ce ne sono sessanta sul modello che va in gara, ancora di più quando si effettuano i test. Tutto viene registrato, dalle temperature all'angolo di piega, così da prevenire e comprendere ogni eventuale problema".

L'azienda ha puntato su tablet, pc e workstation di Lenovo per implementare la velocità di calcolo e le possibilità di collaborazione da remoto del team.