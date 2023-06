Škoda X, la digitalizzazione al servizio del cliente

Škoda punta sulla digitalizzazione con il DigiLab che si trasforma in Škoda X, esprimendo, attraverso la lettera "X", i principi di esponenzialità, esplorazione ed espansione del nuovo centro. Škoda X guiderà la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi di Škoda Auto e rivolgerà le sue attenzioni alle start-up europee per trovare nuove idee attraverso le quali raggiungere velocità ed efficienza superiori. Se il DigiLab di Škoda Auto si concentrava essenzialmente sullo sviluppo di nuovi servizi di mobilità, la sua trasformazione punta all'implementazione nel mondo reale, in modo che Škoda X possa offrire una serie di nuovi servizi, tecnologie intelligenti per gli utenti, e soluzioni per il test, il noleggio e la ricarica.

"Con la trasformazione di Škoda Auto DigiLab in Škoda X, stiamo facendo un significativo passo avanti, passando dal laboratorio all'implementazione nel mondo reale - ha dichiarato Martin Jahn, membro del board di Škoda Auto per vendita e marketing - come nuovo brand, Škoda X gestirà in modo indipendente i nuovi servizi digitali sviluppati, dando priorità all'ascolto dei feedback dei Clienti".