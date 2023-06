Innengine E-Rex e Rex-B, in futuro motori non convenzionali

Quella brevettata dalla start up spagnola Innengine è una tecnologia assolutamente innovativa che potrebbe rivitalizzare tutto il settore dei propulsori Ice per autoveicoli e per velivoli leggeri. L'iniziativa è stata promossa dal colosso Aramco e la tecnologia è stata convalidata nella prestigiosa cattedra di motori dell'Università Politecnica di Valencia.

I due prototipi che sono frutto di oltre un decennio di ricerche, sviluppi e test si chiamano E-Rex e il Rex-B e sono motori alimentabili con qualsiasi carburante, - compreso l'idrogeno - che hanno un proprio ciclo di combustione e un propria cinematica.

Tra le caratteristiche più salienti, spiega Innengine, c'è la sua architettura a pistoni contrapposti e un nuovo albero a camme con un equilibrio di masse e prestazioni fino ad oggi inedito.

La chiave del motore Innengine sta nella sua incredibile semplicità (ha fino al 70% di parti in meno rispetto a un 4 tempi convenzionale) e nelle sue prestazioni rispetto alla cilindrata. Nel complesso vengono dimezzati il peso e le dimensioni.

L'output di un motore Innengine da 0,7 litri di cilindrata equivale a quello di un 2,8 convenzionale a 4 tempi. In particolare il Rex-B ha un'architettura specifica per competere nel mercato oggi presidiato dai motori a 2 tempi e propone una cilindrata compresa tra 0,125 e 0,350 litri. L'E-Rex, versione più avanzata della nuova tecnologia, sarà uno 0,7 litri nella sua prima applicazione.

Sono presenti sofisticate soluzioni tecniche come fasatura variabile delle valvole, la compressione variabile e la pre-combustione, tecnologia identica a quella dell'attuale Formula 1. Rex-B sarà pronto per entrare in produzione nel quarto trimestre del 2023. Mentre per E-Rex l'avvio della produzione è fissato nel 2024.