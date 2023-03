Per Nuovo Espace tecnologia a servizio del comfort

La nuova generazione di Renault Espace punta sulla tecnologia per il massimo comfort a bordo. In funzione dei paesi di commercializzazione, la plancia di Nuovo Espace si arricchisce infatti del sistema OpenR composto da due display tenuti insieme a forma di L, ovvero un display Tft orizzontale da 321 cm2 e 12,3" (1920 x 720 pixel) e un touchscreen verticale da 453 cm2 e 12" (1250 x 1562 pixel).

Con l'Head-up Display da 9,3", la superficie complessiva degli schermi di Nuovo Espace raggiunge circa 1.000 cm2, ossia l'equivalente di tre tablet touchscreen. Questa dotazione consente di godere pienamente dell'esperienza interattiva del sistema multimediale OpenR Link.

Per la ricarica dei dispositivi mobili, ogni fila di sedili è dotata di due prese Usb-C a cui si aggiungono un caricabatterie a induzione e due prese da 12V, una per i passeggeri dei sedili anteriori e l'altra nel bagagliaio. Per rendere l'abitacolo più piacevole, Nuovo Espace offre poi tante possibilità di personalizzazione.

I settaggi Multi-Sense, attivabili tramite touchscreen o dal pulsante di accesso diretto situato sul volante, permettono di scegliere tra quattro tipi di visualizzazione, cinque widget (applicazioni o icone interattive) e otto colori per illuminare il display della strumentazione. Consentono anche di cambiare l'ambient lighting "Living Lights" composto da fasci di luce LED sulla plancia e sui pannelli delle porte con scelta tra 48 colori.

Per un sound premium, invece, è stato previsto l'impianto hi-fi Harman Kardon disponibile in funzione delle versioni, costituito da 12 altoparlanti (una cassa centrale anteriore, 2 tweeter e 2 woofer all'anteriore e al posteriore, 2 casse surround posteriori e un subwoofer nel bagagliaio). Per gli amanti della musica, è disponibile un'esperienza sonora immersiva con scelta tra cinque programmi: Studio, Concert, Immersion, Lounge e Club.