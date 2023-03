Tecnologia per l'avventura con Ford Explorer 100% elettrico

Sul nuovo Ford Explorer 100% elettrico anche la tecnologia è pensata in funzione dell'avventure, sia essa di un viaggio o dell'uso quotidiano. Il sistema di infotainment Sync Move 2 offre infatti agli occupanti la possibilità di essere sempre connessi ed è dotato di un touchscreen regolabile in altezza da 15 pollici, che può scorrere verso l'alto e verso il basso in modo fluido, per adattarsi alle necessità del guidatore.

Il sistema nasconde anche uno spazio 'segreto', chiamato MyPrivateLocker, per riporre oggetti di valore. Di serie, c'è anche un vano per due smartphone di grandi dimensioni e la MegaConsole, con un caricatore wireless. Il Sync Move offre la compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay.

Sul fronte dell'autonomia, la ricarica può essere semplice e veloce, sia durante il viaggio sia a casa, perché il nuovo Explorer può aiutare il conducente a scegliere i 'pit-stop' più convenienti lungo la strada. La ricarica a casa può essere, invece, programmata per utilizzare l'elettricità con un risparmio di costi, laddove possibile, e per fornire una batteria sempre al 100% e un abitacolo preriscaldato prima di ogni viaggio.

Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale, l'Explorer offre anche una serie di funzionalità per garantire che il conducente e i passeggeri siano in pieno comfort e relax durante i loro viaggi. La dotazione di serie, votata al comfort, comprende sedili anteriori e volante riscaldabili, sedile del guidatore con massaggio e funzione di memoria.

Salire a bordo del Suv Ford è semplice grazie al sistema Keyless senza chiave, di serie e all'apertura Hands-Free che consente di accedere facilmente al bagagliaio, con un semplice movimento del piede sotto al paraurti posteriore. Per la prima volta disponibile su una Ford in Europa, è poi l'Assisted Lane Change, che consente di cambiare corsia in modo fluido e sicuro premendo la leva dell'indicatore di direzione, oltre al Clear Exit Assist , che segnala la presenza di ciclisti in avvicinamento nei centri urbani più trafficati, evitando eventuali impatti nel caso di apertura improvvisa delle portiere.