Auto: Motus-E, produzione di biocarburanti è troppo scarsa

"I biocarburanti e i carburanti sintetici (e-fuel) vengono proposti da molti in Italia come uno strumento per decarbonizzare il settore dell'automotive, senza distruggere la filiera dei motori endotermici. Ma la verità è che non c'è una produzione adeguata di biocarburanti ed e-fuel neppure per il settore che ne avrebbe davvero bisogno, cioè il trasporto aereo, figuriamoci per le automobili. E anche aumentando la produzione, è difficile che si arrivi ad una quantità sufficiente". Lo ha detto all'ANSA il segretario di Motus-E, l'associazione delle imprese dell'auto elettrica, Francesco Naso.