Marelli, 3 motori elettrici per Maserati GranTurismo Folgore

Marelli fornirà tre motori i elettrici ad alte prestazioni per la nuova Maserati GranTurismo, la prima auto full-electric del Tridente. Le prestazioni del veicolo - con una potenza installata massima di 1200 cv - sono garantite da una delle soluzioni più compatte sul mercato automotive per quanto riguarda i motori elettrici, interamente sviluppata e prodotta in-house da Marelli nello stabilimento di Modugno (Bari). Sia il prodotto sia il relativo processo produttivo specifico, caratterizzato da estrema efficienza, sono stati sviluppati nel tempo record di due anni.

"Siamo davvero orgogliosi di fornire il nostro apporto tecnologico a un veicolo che segna un momento memorabile nella storia di un marchio iconico come Maserati", spiega Hannes Prenn, presidente della divisione Electric Powertrain di Marelli. "Il nostro consolidato know-how tecnico nel campo dei motori elettrici, unito a una continua attenzione all'innovazione e a capacità produttive consolidate hanno rappresentato fattori chiave che ci hanno permesso di sviluppare la migliore soluzione per garantire le straordinarie prestazioni di questa vettura unica".