Bosch al Ces 2023 con quattro Innovation Award Honorees

Gli organizzatori del Consumer Elctronics Show (Ces) di Las Vegas, l'evento dedicato all' innovazione nei sistemi digitali, all'high tech e alla elettronica di consumo che si aprirà il prossimo 5 gennaio, hanno fornito i dettagli dei prodotti, delle soluzioni e delle 'invenzioni' che hanno meritato per l'edizione 2023 il titolo di CES Innovation Award Honorees.

Nel caso di Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, quattro titoli sono stati assegnati ai sistem Everse 8 by Electro-Voice; AIShield; Off-zone Crash Detection e Vehicle Dynamics Control 2.0 (per Componenti e Tech).

In particolare Everse 8 è il primo altoparlante alimentato a batteria di Electro-Voice e il primo modello di questo tipo resistente alle intemperie, per offrire un'esperienza audio portatile e wireless.

Il concetto di progettazione del sistema PA all-in-one offre prestazioni audio professionali reali per una gamma più ampia di utenti. Musicisti, dj, istruttori di fitness, ma anche semplici appassionati, tutti possono beneficiare della qualità audio superiore di Everse 8, della facilità d'utilizzo per la musica dal vivo, l'amplificazione vocale e la riproduzione audio La soluzione software AIShield protegge i dispositivi medici basati sull'intelligenza artificiale, comprese le soluzioni basate su Cloud, di fronte alle minacce sempre più frequenti alla sicurezza. Fornisce analisi delle vulnerabilità e protezione end-point. La soluzione aiuta a gestire la sicurezza dei pazienti e la conformità normativa per consentire una crescita aziendale sostenibile alle aziende specializzate in tecnologia medica.

Per Off-zone Crash Detection Bosch utilizza un'ampia gamma di dati dei sensori e un nuovo algoritmo software per rilevare scenari di incidente, precedentemente non acquisiti, che si verificano comunemente durante i cambi di corsia, nelle svolte e negli incroci. Grazie alle ulteriori zone di rilevamento, gli airbag e le cinture di sicurezza possono essere attivati tempestivamente.

L'algoritmo di attivazione consente ai produttori di veicoli di utilizzare le configurazioni dei sensori esistenti, il che significa che non sono necessarie modifiche hardware.

Infine il controllo dinamico del veicolo 2.0 è un concetto di controllo innovativo e intelligente che utilizza tutto il potenziale degli attuatori del veicolo, come la frenata, lo sterzo, il gruppo propulsore e le sospensioni. Sulla base delle informazioni provenienti dai sensori dinamici del veicolo, la funzione anticipa il comportamento del veicolo e interviene in modo proattivo.

Il guidatore beneficia di conseguenza di un'esperienza di guida naturale caratterizzata da un'eccellente sicurezza, agilità e comfort, pur mantenendo il pieno controllo del veicolo. Il controllo dinamico del veicolo 2.0 può essere implementato in modo flessibile su sistemi frenanti o unità di controllo di dominio, zona e centrali.