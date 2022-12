Nuove funzionalità per Optifleet di Renault Trucks che ora integra le funzioni Health e Safety.

Optifleet, la soluzione di Renault Trucks per la gestione delle flotte, può contare anche sulle due nuove opzioni pensate per contribuire a limitare gli incidenti e i fermi non programmati degli autocarri.

Con la soluzione di gestione della flotta Optifleet, Renault Trucks facilita le operazioni quotidiane degli autotrasportatori e consente loro di ottimizzare le prestazioni degli autocarri e degli autisti. Optifleet comprende ora cinque moduli, che possono essere attivati indipendentemente l'uno dall'altro in base alle esigenze dei trasportatori.

Il modulo Check consente al vettore di monitorare e ottimizzare il consumo energetico dei suoi autocarri, mentre con il modulo Map è possibile geolocalizzare gli autocarri in tempo reale e ottimizzarne quindi i percorsi. Il modulo Drive è invece quello che offre la possibilità di monitorare i tempi di attività e di riposo degli autisti. I dati del tachigrafo possono essere scaricati da remoto per facilitare le operazioni amministrative.

Oggi Renault Trucks aggiunge le due nuove funzioni Health e Safety. Il primo trasmette le indicazioni delle spie che si accendono sul cruscotto di ogni veicolo, con una notifica in tempo reale sul portale Optifleet o un avviso via e-mail. Il gestore della flotta può così pianificare le operazioni di manutenzione appropriate e anticipare i possibili fermi degli autocarri.

Il nuovo modulo Safety, invece, tiene traccia degli eventi relativi ai sistemi di sicurezza del veicolo, come l'impianto frenante di emergenza avanzato, il controllo elettronico della stabilità e il sistema di avviso di deviazione dalla corsia.

Questa funzione rileva anche le frenate o le accelerazioni eccessive. I dati, trasmessi in tempo reale sul portale Optifleet, o inviati per e-mail, consentiranno al trasportatore di effettuare un'analisi oggettiva delle modalità di guida.