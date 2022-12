Genesis GV60, cuv model year 23 apre da solo al proprietario

Genesis, il brand premium del Gruppo Hyundai, lancia Face Connect la prima tecnologia di riconoscimento facciale al mondo per l'accesso senza chiave a bordo dell'edizione 2023 del cuv (crossover utility vehicle) elettrico GV60.

Questa novità fa parte degli aggiornamenti disponibili per il nuovo model year, che comprendono anche una chiave digitale evoluta (che consente l'accesso al veicolo utilizzando uno smartphone o uno smartwatch e può essere condivisa con un massimo di tre persone) e perfezionati sistemi di purificazione dell'aria.

Adesso l'impianto include un filtro premium ad alte prestazioni che rileva la qualità dell'aria nell'abitacolo e si attiva automaticamente quando la concentrazione di polvere aumenta.

Face Connect di Genesis utilizza un sensore di riconoscimento facciale con elaborazione delle immagini attraverso il deep learning per sbloccare o bloccare l'auto. Viene configurato utilizzando una App e i proprietari dovranno accedere all'auto solo una volta con la chiave fisica una volta per impostare un profilo per l'avvio del riconoscimento per l'accesso al riconoscimento facciale.

Un indicatore Led sul montante centrale fornisce un feedback visivo e tutti i dati vengono archiviati in modo sicuro tramite un software crittografato nel veicolo. Genesis ha affermato che nessun dato biometrico viene caricato e archiviato in remoto.

La Casa sudcoreana afferma che la tecnologia utilizzata assomiglia a quella già presente su milioni di smartphone, "consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità e garantendo sicurezza e protezione".