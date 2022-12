La tecnologia all'avanguardia sotto il vestito di Aiways

Sotto la scocca, una tecnologia all'avanguardia. E' questa la ricetta sulla quale si fonda la gamma Aiways, a partire dal pianale Mas (More Adaptable Structure) che costituisce la base del Suv Aiways U5 e del Suv-Coupé Aiways U6. Il risultato è quello che riporta ad elevati standard in termini di prestazioni e sicurezza.

"Aiways rende il passaggio alla mobilità elettrica accessibile e conveniente - ha spiegato Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways - senza scendere a compromessi. Vogliamo offrire ai clienti la migliore tecnologia, motivo per il quale abbiamo creato con la nostra More Adaptable Structure un punto di partenza ideale in termini di prezzo e prestazioni".

Altra componente sulla quale Aiways punta è l'impianto frenante, supportato da una potenza di frenata rigenerativa fino a 145 kW. Nel caso del nuovo Suv-Coupé Aiways U6, dotato di motore AI-PT sviluppato internamente dalla casa di Shanghai, la potenza massima di recupero è di 145 kW (fino a 140 kW per il Suv Aiways U5) rigenerabili e accumulabili nella batteria durante la fase di frenata.

Il sistema di controllo della frenata è rappresentato dal servofreno elettromeccanico Bosch iBooster di seconda generazione, che non solo garantisce una distanza di arresto ridotta in caso di frenata di emergenza, ma migliora anche la sensazione durante il contatto con il pedale e favorisce la modulabilità della frenata.

Anche se il sistema frenante idraulico convenzionale non viene quasi più utilizzato in questo contesto, Aiways ha deciso di dotare la piattaforma Mas di un impianto particolarmente potente. Entrambi gli assali presentano freni a disco (314x30 mm su quello anteriore e 314x12 mm sul posteriore) che offrono un'ampia superficie di attrito per le pastiglie. Sull'assale anteriore non vengono utilizzati solo dischi autoventilati, ma anche pinze flottanti a due pistoncini che sviluppano una potenza frenante particolarmente elevata.

"Grazie all'impianto frenante della piattaforma Mas - ha commentato Zeeshan Shaikh, responsabile del Centro tecnico Aiways di Monaco di Baviera - Aiways si muove in direzione diametralmente opposta rispetto all'attuale tendenza del settore verso i freni a tamburo. Nonostante le elevate prestazioni di recupero e l'integrazione dei sistemi Bosch iBooster e Bosch ESP, abbiamo deciso di puntare sulle massime prestazioni di frenata e sulla capacità di carico. In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti un elevato grado di sicurezza anche in situazioni particolarmente ardue".