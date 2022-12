Electric Travel Guide di Nissan e il viaggio è sostenibile

Nuove destinazioni per Electric Travel Guide di Nissan. L'applicazione, progettata per aiutare i clienti di veicoli elettrici a pianificare viaggi e gite completamente sostenibili, si arricchisce infatti di nuovi itinerari.

I nuovi viaggi su quattro ruote proposti da Nissan fanno tappa in quattro paesi dell'Europa Centrale come Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Pensata per aiutare i turisti a trascorrere vacanze più consapevoli e interessanti, l'applicazione Nissan offre un misto di cultura, cucina e natura, collegando i luoghi più importanti e caratteristici da visitare. Mettendo insieme una serie di proposte per la ristorazione, per gli hotel, per attrazioni locali e punti di ricarica per veicoli elettrici, l'Electric Travel Guide può quindi contribuire alla pianificazione di un viaggio, in chiave sostenibile.

I viaggiatori di tutto il mondo danno sempre maggiore importanza all'impatto ambientale quando pianificano i propri viaggi e otto persone su dieci (come riferito da Nissan) preferiscono viaggiare verso destinazioni dove possono immergersi nella cultura locale, mentre sei su dieci affermano di voler essere più attenti a dove e come viaggiare.

"La sostenibilità è il principio che ci spinge ad accelerare il passaggio alla mobilità elettrificata - ha spiegato Friederike Kienitz, Senior Vice President, Sustainability, Corporate Affairs and Governance, Nissan AMIEO - e si tratta di un vero e proprio approccio mentale. L'Electric Travel Guide unisce la mobilità elettrica a uno stile di vita più attento alla sostenibilità. Inoltre, permette di individuare i luoghi più caratteristici, oltre ai migliori ristoranti e hotel, aiutando i clienti di veicoli elettrici a pianificare vacanze uniche, autentiche e sostenibili".

Dopo il lancio della Electric Travel Guide a Stoccolma, all'inizio di quest'anno, i nuovi itinerari proposti offrono una guida di Bratislava, Budapest, Praga e Vienna.