Garmin punta al futuro tra tecnologia e sicurezza

Tra innovazione tecnologica applicata al mondo dell'automotive, allo sport e al'outdoor in generale, Garmin punta dritta al futuro seguendo un obiettivo preciso. "La nostra rotta - ha spiegato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia - è dettata da tutto quello che è innovazione tecnologica portata ai massimi livelli.

Seguiamo questa strada su tutti i fronti, dalla nautica allo sport, passando per l'outdoor e fino ad arrivare al mondo dell'automotive tutto".

Utilizzata nei contesti più differenti, la tecnologia Garmin ha nel mondo dell'automotive una delle sue applicazioni chiave.

"Oggi stiamo dando molta attenzione al concetto di sicurezza - ha commentato ancora Viganò - grazie alla comunicazione di tipo satellitare con la quale riusciamo a mettere escursionisti, appassionati di 4x4 e di escursionismo automobilistico in generale, nelle condizioni di essere rintracciabili in ogni angolo del pianeta".

Un contesto, quello della navigazione satellitare, che va oltre l'utilizzo delle comuni app telefoniche. "Le app - ha spiegato Viganò - hanno come limite principale il fatto di essere installate su un telefono che non ha una grande durata di batterie e che ti può lasciare a piedi da un momento all'altro.

Se aggiungiamo che le linee telefoniche non sempre sono presenti, è facile capire come le app possano andare bene in contesti più o meno urbani. Il nostro vantaggio è quello essere indipendenti dalla copertura dati".

Il futuro, anche per Garmin, sarà dettato dai sempre più veloci mutamenti tecnologici. "Faccio fatica - ha ammesso l'AD di Garmin Italia - ad immaginare l'evoluzione della tecnologia anche solo da qui a tre anni. Ci sono tanti progetti che vedranno la luce e che stupiranno per l'importanza che rivestiranno nella vita quotidiana di tutti noi. Non so dove andremo ma andremo molto lontano".