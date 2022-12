Adro presenta il kit estetico per Bmw M3 ed M4

Le Bmw M3 ed M4 nella nuova generazione presentano una linea particolarmente originale, in cui spicca la calandra con il Doppio Rene di grandi dimensioni.

Un dettaglio oggetto di non pochi dibattiti tra gli appassionati, che ha ispirato tuner come Adro a realizzare dei kit estetici con questo elemento rivisitato.

Infatti, il Doppio Rene delle Bmw M3 ed M4 di Adro è più basso e più largo, con un effetto visivo differente rispetto a quello del modello originale. Questo elemento si accompagna ad altri dettagli specifici come lo splitter anteriore, le minigonne e l'ala posteriore in fibra di carbonio.

Tutti i sensori, le telecamere ed i dispositivi presenti all'interno della carrozzeria mantengono la posizione originale sulle vetture modificate da Adro, per cui non viene intaccata la qualità di queste sportive ad alte prestazioni.

Si tratta di modelli spinti dal motore a 6 cilindri 3.0 biturbo che, nella M4 CSL, esprime ben 550 CV e 650 Nm di coppia massima, per una velocità di punta di 307 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,7 secondi.