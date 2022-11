Da Vredstein pneumatico all season dedicato alle elettriche

Con il Quadrac Pro Ev la Vredstein propone un nuovo pneumatico quattro stagioni a basso coefficiente di rotolamento, appositamente progettato per l'impiego con i veicoli elettrici. Marchiato M+S è adatto quindi anche all'utilizzo nella stagione invernale. Rispetto a prodotti analoghi per vetture a benzina o a gasolio presenta una struttura più rigida per gestire il maggior peso derivato da batterie e componenti elettrici.

Il Costruttore olandese promette una resistenza al rotolamento inferiore del 15% rispetto agli altri pneumatici equivalenti del marchio non dedicati ai veicoli elettrici, a tutto vantaggio dell'autonomia di percorrenza con un pieno di elettroni. Il disegno del battistrada, poi, è stato studiato per esaltare la silenziosità di guida tipica delle vetture a pile.

Tra le caratteristiche annunciate anche una frenata sull'asciutto migliorata del 4% e la certificazione 3PMSF "3 peak mountain snowflake" per l'utilizzo su superfici ghiacciate e innevate. Il Quadrac Pro Ev sarà in vendita da dicembre 2022, inizialmente in sette misure per cerchi da 18 e 19 pollici.

La gamma sarà completata entro l'estate 2023 con altre 12 misure da 17 a 20 pollici. "Quatrac Pro EV è un prodotto strategicamente importante per noi - evidenzia Daniele Lorenzetti, chief technology officer di Apollo Tyres, proprietaria dal 2009 del brand Vredstein -. Sempre più automobilisti stanno passando alla mobilità elettrificata e sia i costruttori sia i consumatori sono alla ricerca di pneumatici progettati per le caratteristiche specifiche e le peculiarità dei veicoli elettrici. Risulta, quindi, naturale ricoprire ancora una volta il ruolo di innovatori producendo il primo pneumatico all-season per veicoli elettrici in Europa".