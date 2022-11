BreBeMi presenta a Pe piano ricarica wireless in autostrada

Il progetto italiano Arena del Futuro, coordinato dall'autostrada lombarda A35 Brebemi-Aleatica, presenta al Parlamento europeo il suo progetto di ricerca sulla Dwpt (dynamic wireless power transfer) o ricarica ad induzione dinamica, la tecnologia che permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedicate grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l'asfalto.

A Strasburgo oggi una delegazione di A35 Brebemi-Aleatica composta dal presidente Francesco Bettoni e il Direttore Generale Matteo Milanesi ha presentato agli europarlamentari, tra cui l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, il progetto ricollegandosi allo sforzo europeo per il processo di decarbonizzazione in atto con il percorso tracciato dall'European Green Deal.

Il sistema testato nel progetto A35 Brebemi-Aleatica, "potrà contribuire a migliorare la qualità del viaggio dell'utente, grazie a una sensibile riduzione dei tempi di sosta per ricarica legata alla combinazione ottimale tra diversi sistemi di ricarica", ha spiegato Bettoni . Tutti questi obiettivi sono raggiungibili anche grazie alle innovative tecnologie offerte dal 5G e dalle soluzioni applicative basate sull'Intelligenza Artificiale, che faciliteranno lo scambio di informazioni tra il veicolo e le piattaforme di gestione, aumentando la sicurezza stradale e l'efficienza degli spostamenti.