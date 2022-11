In arrivo i sensori di pressione pneumatici universali Bosch

Si chiamano Bosch Quick Fit e promettono di cambiare la vita alle officine come a chiunque abbia a che fare col mondo degli pneumatici. Dal 2014, tutti i nuovi veicoli immatricolati nella UE devono essere dotati del Tyre Pressure Monitoring System. In genere, i sensori misurano la pressione degli pneumatici direttamente sulla gomma e trasmettono continuamente le letture alla centralina elettronica del Tpmsin modalità wireless. Se è necessario sostituire i sensori difettosi, le officine devono spesso identificare i sensori specifici del veicolo e ordinarli separatamente. Non nel caso dei sensori di pressione universali Quick Fit di Bosch, in grado di coprire oltre il 90% di tutti i veicoli in UE con un solo sensore e quattro varianti di valvole disponibili in commercio, mentre col nuovo strumento di programmazione siglato Tpa 300, la copertura dei veicoli circolanti in UE supera il 95%.

I nuovi sensori Bosch Quick Fit a programmazione universale consentono ai grossisti e alle officine di coprire un'enorme quota del mercato dei veicoli con soli quattro codici prodotto, risparmiando sul lavoro e le spese di magazzino e aumentando al contempo la disponibilità. I sensori, disponibili in diversi modelli e dimensioni di valvola con varianti in gomma e acciaio, sono compatibili con tutti i tipi di cerchi e pneumatici più comuni. Bosch esegue test di qualità e funzionali per garantire che i sensori Quick Fit soddisfino gli stessi standard del primo equipaggiamento.