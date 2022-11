Hyundai NVision 74 è laboratorio su ruote della casa coreana

Un vero e proprio laboratorio su ruote, il concept N Vision 74, che rappresenta la visione del futuro a medio-lungo termine della casa coreana. L'azienda ha annunciato per la prima volta questa sua visione della tecnologica nel 2015, quando ha presentato la concept car N 2025 Vision Gran Turismo, insieme al lancio del suo brand ad alte prestazioni Hyundai N, per immaginare il futuro delle alte prestazioni basato sulle celle a combustibile.

Dopo sette anni, la tecnologia che questa concept car virtuale ha presentato in anteprima è ora disponibile in una vettura reale, che è possibile guidare, grazie N Vision 74 che è il primo veicolo ibrido ad alte prestazioni a idrogeno al mondo.

Il laboratorio su quattro ruote, detto anche rolling lab, è quello attraverso il quale il brand N di Hyundai può esplorare tutto ciò che collega nuove tecnologie motorsport ad alte prestazioni ai futuri modelli N, costruendo un ponte tra i suoi veicoli destinati al motorsport e quelli destinati alla produzione.

Hyundai ha iniziato a sviluppare i rolling lab nel 2012 quando ha cominciato il progetto Rm (che si riferisce alla configurazione Racing Midship con propulsore centrale e trazione posteriore del prototipo N). Dall'inizio del progetto Rm e dalla successiva evoluzione della serie omonima, i modelli Rm sono stati sottoposti a numerosi e impegnativi test su strada per collaudare le nuove tecnologie sviluppate, osservarne gli effetti sulle performance e migliorare queste ultime per la successiva applicazione sui futuri modelli N.

Alcuni esempi di tecnologie inizialmente sviluppate sui rolling lab e che sono state successivamente introdotte su modelli di produzione sono l'e-Lsd (electronic-limited slip differential), la trasmissione Dct doppia frizione a bagno d'olio a 8 rapporti e avanzate tecnologie ad alte prestazioni come il power electric system, oppure i sistemi Ev a doppia frizione e di torque vectoring.