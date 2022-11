Scania, con HAVI sperimenta trasporto a guida autonoma

Alla scoperta dell'efficacia del trasporto a guida autonoma, attraverso la collaborazione tra Scania e Havi. Il progetto pilota, frutto della partnership tra le due aziende, è il primo in Europa ed è stato pensato per essere eseguito in condizioni di traffico regolare su un tragitto lungo 300 km nel sud della Svezia.

Per la prima volta in Europa, infatti, Scania e Havi sperimentano l'utilizzo di un veicolo a guida autonoma per il trasporto merci su strade pubbliche in condizioni di traffico regolare. Il progetto, eseguito da un veicolo Scania a guida autonoma, prevede un tragitto di tre ore e di circa 300 km tra Södertälje e Jönköping. Questo percorso fa parte di un più ampio flusso logistico di Havi in cui il primo e l'ultimo miglio sono gestiti da veicoli a guida manuale.

Questo pilota rappresenta un primo passo fondamentale per dimostrare come i veicoli a guida autonoma possono far parte di un flusso logistico attuabile tra diversi poli e per consentire a Scania e Havi di valutare l'efficacia di questa tecnologia sul campo.

"Il sistema dei trasporti cambierà notevolmente nei prossimi anni - ha affermato Robert Melin Mori, project manager di Scania per questa iniziativa - viste anche le diverse sfide che il settore dovrà affrontare, come le spinte alla digitalizzazione e all'innovazione. Per questo, il processo di conversione verso la guida autonoma deve iniziare immediatamente. Dobbiamo studiare le operazioni a guida autonoma ora in modo da essere pronti non appena la tecnologia sarà pronta. Riteniamo che questo pilota sarà un trampolino di lancio estremamente importante".