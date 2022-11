Dodge amplia catalogo motori racing col biturbo 6 cilindri

Sempre più in alto: Dodge ha stupìto al Sema Show di Las Vegas, il più importante Salone di tuning al mondo, mostrando le due famiglie di motori per elaboratori e costruttori (vengono venduti in cassa di legno, da cui la denominazione Crate) Huricane ed Hellephant.

La novità più rilevante è il debutto del motore Drag Pak di nuova generazione basato sulla 6 cilindri in linea 3,0 litri che Stellantis ha sviluppato con lo scopo di sostituire nei modelli stradali gli 8V. Si parte nella gamma dei V8 da 6,2 litri con l'Hellephant C30 da 900 Cv e si passa all'Hellephant C170 da 1000 Cv mentre gli Hellephant V8 da 7,0 litri sono venduti come A30 e A170 rispettivamente con 1000 e 1100 Cv. coli che utilizzano le piattaforme STLA Large e STLA Frame. Previsto nelle versioni di normale produzione nei due livelli di potenza da 400 e 500 Cv, il nuovo biturbo 6 cilindri in linea 3,0 litri, nelle varianti disponibili per i clienti 'racing' sarà venduto sotto la nuova denominazione HurriCrate in tre allestimenti - Cat1, Cat3 e CatX - che erogano rispettivamente 420, 550 e oltre 1000 Cv.

Prosegue naturalmente anche la produzione e la vendita dei motori V8 della grande famiglia Hemi, con due versioni pronte per le gare - il Drag Pak Hemi che produce un 630 Cv certificato NHRA nella cilindrata 5,8 litri e da 1500 Cv nella cilindrata 7,0 litri. Il tutto al rispettivo prezzo di 56.995 e 59.995 dollari. Ma non è tutto: al Sema Show di Las Vegas Dodge ha mostrato anche la nuova linea di motori Hellephant che funzionano in gara con una miscela di benzina ed etanolo, per ottenere rendimenti ancora più elevati.

Si parte nella gamma dei V8 da 6,2 litri con l'Hellephant C30 da 900 Cv e si passa all'Hellephant C170 da 1000 Cv mentre gli Hellephant V8 da 7,0 litri sono venduti come A30 e A170 rispettivamente con 1000 e 1100 Cv.