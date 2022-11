Magna amplia consegne Stellantis trasmissione ibrida 48 Volt

Magna e Stellantis hanno firmato un accordo che estende la collaborazione già in atto e che punta ad estendere l’applicazione della trasmissione ibrida a 48 Volt su un maggior numero di modelli del Gruppo. Si tratta del cambio a doppia frizione a 7 rapporti 7HDT300 di Magna che incorpora la sezione ibrida a 48 Volt e che ha debuttato all'inizio del 2022 con il lancio dei modelli europei Jeep Renegade e Compass e-Hybrid e che è stato rapidamente implementato anche sui modelli Fiat 500X e Tipo Hybrid.

L' accordo multiprogramma firmato nei giorni scorsi da Stellantis e da Magna consentirà di adottare questa nuova trasmissione in ulteriori futuri modelli Stellantis per ottimizzare l'efficienza dei motori a combustione interna (ICE). “Le nostre tecnologie di trasmissione scalabili aiutano i nostri clienti nella transizione verso l'elettrificazione dei veicoli che aiutano a raggiungere gli obiettivi normativi - ha commentato Tom Rucker, presidente di Magna Powertrain - e la nostra trasmissione 7HDT300 migliora sia l'efficienza che le prestazioni.

Siamo entusiasti che Stellantis abbia assegnato a Magna questa attività di espansione delle trasmissioni ibride su più modelli di veicoli, a testimonianza della nostra esperienza e capacità”. La trasmissione ibrida 7HDT300 - utilizzabile fino a valori di coppia massima di 320 Nm - raggiunge severi obiettivi di CO2 e offre una migliore dinamica di guida grazie alla gestione elettrica della coppia e al supporto della trazione. L'e-motor è in grado di fornire propulsione al veicolo anche quando l'ICE è spento per le fasi di partenza e ‘veleggio’. Questa nuova trasmissione può essere completata a richiesta con un raffreddamento indipendente per la frizione e il motore elettrico utilizzando un unico circuito dell'olio con conseguenti riduzioni significative della CO2 nei test di omologzione WLTC e nella guida reale.