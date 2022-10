Garmin, tra tecnologia e sicurezza verso EICMA 2022

Tra tecnologia, avventura e sicurezza, Garmin si prepara a sbarcare ad EICMA 2022. L'azienda specializzata in navigatori satellitari, torna protagonista per la nuova edizione della fiera internazionale dedicata al motociclismo, con le sue soluzioni dedicate agli appassionati delle due ruote.

Dall'8 al 13 novembre, presso il Padiglione 13, Stand 156 sarà infatti possibile entrare in contatto con l'ampia gamma di dispositivi Garmin che porta al centro della manifestazione le innumerevoli funzioni che rendono semplice la programmazione del viaggio e forniscono strumenti innovativi per la sicurezza con, in particolare con Zumo XT, Zumo 396, Montana 750i, Tread SxS e Tread Base Edition. L'attenzione sarà rivolta anche alle soluzioni dedicate al mondo del ciclismo dell'azienda americana, con Edge 830 e Varia RTL515.

"Anche quest'anno siamo orgogliosi di partecipare a EICMA, Esibizione dedicata al mondo delle due ruote che non teme confronti - ha detto Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia - e per questa edizione abbiamo deciso di raccontare la nostra ampia gamma di prodotti attraverso temi fondamentali e a noi molto cari come la progettazione del viaggio più semplice possibile e la sicurezza. Che si tratti di un'uscita su strada, un'esplorazione in montagna o una giornata in mare, da anni Garmin disegna dispositivi dedicati a mantenere al sicuro chi li utilizza, anche dove non è presente copertura telefonica".

Dotata di tecnologia integrata satellitare bidirezionale inReach (o compatibile con essa), la gamma che Garmin presenta a EICMA garantisce un livello alto di sicurezza. In Reach, infatti, utilizzando la copertura globale della rete satellitare Iridium, consente di restare in contatto sempre, soprattutto dove non c'è copertura telefonica, per aggiornamenti sulla propria posizione. In caso di emergenza, permette di inviare un SOS geolocalizzato al centro di emergenza internazionale Garmin ResponseSM segnalando la propria posizione e la situazione di pericolo, interagendo nella propria lingua con i soccorsi, per essere sempre aggiornati sul loro arrivo o per ricevere utili istruzioni o ulteriori informazioni.