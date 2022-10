Bosch, know how idrogeno spazia dai veicoli alle caldaie

Nel corso del recente Salone dedicato alla mobilità professionale ed ai trasporti, lo IAA di Hannover, Bosch ha affrontato con la consueta chiarezza il tema dell'azione per il clima. Una road-map imprescindibile che comporta in questo settore sfide enormi ma che possono essere superate grazie alle soluzioni offerte dal colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi.

Per arrivare all'obiettivo di un trasporto merci a impatto zero sul clima, Bosch sta espandendo costantemente il proprio portafoglio di propulsori offrendo - oltre ai diesel che continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nei veicoli commerciali per un po' di tempo - anche propulsori elettrici a batteria, fuel cell e a idrogeno, soluzione quest'ultima particolarmente adatta per veicoli pesanti e macchine agricole.

L'idrogeno svolgerà un ruolo primario verso la transizione energetica in molti atri settori, compreso il riscaldamento degli edifici residenziali. La caldaia a idrogeno di Bosch Termotecnica mostra già oggi come l'idrogeno verde possa garantire la fornitura di calore alle abitazioni e gli uffici del futuro accelerando la soluzione del problema delle emissioni di CO2 generate proprio dagli edifici. Sebbene l'idrogeno sia visto sempre più come una fonte ecologica di energia anche negli edifici, il suo utilizzo è stato finora piuttosto ridotto. Sviluppando una caldaia alimentata a idrogeno, Bosch dimostra che le caldaie possono essere convertite rapidamente e facilmente dal gas naturale, attualmente utilizzato, al 100% di idrogeno.

La caldaia a idrogeno può inizialmente funzionare con gas naturale convenzionale o una miscela di idrogeno fino al 20%.

Nel momento in cui la rete locale di distribuzione del gas venisse poi trasformata a idrogeno (in Italia il 70% dei gasdotti esistenti è quasi pronta) la caldaia può essere convertita al pieno utilizzo del gas verde entro un'ora, apportando solo pochi aggiustamenti. Il funzionamento della caldaia a idrogeno è simile a quello di una normale caldaia a gas a condensazione, la differenza importante risiede nella fonte energetica. L'idrogeno può essere immagazzinato a tempo indeterminato, garantendo così una disponibilità costante; inoltre, l'idrogeno verde è neutro dal punto di vista climatico e quindi ha il potenziale per guidare il settore del riscaldamento verso un futuro più sostenibile. Le caldaie a idrogeno - è stato ribadito in un incontro stampa dedicato ai sistemi per la climatizzazione presso la sede milanese di Bosch Italia - è una pratica soluzione per rendere 'green' gli edifici esistenti. Come evidenziano anche gli interventi per pannelli solari, sempre più diffusi, l'utilizzo di energie rinnovabili si sta diffondendo sempre più sia nei nuovi edifici che nei progetti di ammodernamento.

Ma l'installazione di soluzioni di riscaldamento ecosostenibili, come per esempio le pompe di calore, negli edifici esistenti è spesso complessa e costosa. La nuova caldaia Bosch a idrogeno fa invece la differenza, poiché non richiede ulteriori misure di ammodernamento e consente di ridurre le emissioni di CO2 in ogni tipologia di edificio.

La caldaia a idrogeno Bosch è in grado, infatti, di adattarsi rapidamente alle diverse necessità di riscaldamento e offre le stesse elevate prestazioni di una tradizionale caldaia a gas a condensazione, occupando lo stesso spazio in casa.