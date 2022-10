Volvo EX 90, a bordo informazioni giuste al momento giusto

Rendere semplice e intuitivo il passaggio dalla modalità di guida manuale a quella assistita a bordo delle auto di ultima generazione. E' questo il presupposto da quale Volvo è partita per studiare l'accesso alle varie funzionalità della sua EX90. Il prossimo SUV della casa svedese, a trazione completamente elettrica, può quindi contare su un ampio schermo centrale che consente di accedere rapidamente alle funzioni di navigazione, multimediali e telefoniche, oltre che ai comandi e ad altre funzioni di uso comune.

A seconda che ci si trovi in sosta, in movimento o al telefono, una speciale barra contestuale suggerirà le azioni più opportune per la situazione specifica in cui ci si trova. Un secondo schermo, più piccolo e posizionato dietro il volante, visualizza le informazioni più strettamente legate alla guida, come le indicazioni stradali, la velocità di marcia e le informazioni sull'autonomia. Qui l'auto gestisce anche la transizione da una modalità di guida all'altra, assicurandosi che l'utente sappia che cosa aspettarsi dall'auto e che cosa l'auto si aspetta da chi guida.

"È fondamentale fornire al guidatore le informazioni giuste al momento giusto - ha spiegato Thomas Stovicek, responsabile UX di Volvo Cars - e il nostro obiettivo è garantire un'esperienza di guida focalizzata, agevole e sicura. Poiché l'auto è in grado di capire l'ambiente circostante e il guidatore come mai prima d'ora, riusciamo a creare uno scenario ancora più sicuro riducendo la confusione legata alle modalità di guida, la distrazione e il sovraccarico di informazioni".