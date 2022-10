Škoda Enyaq iV, al via campagna aggiornamento software

Campagna di aggiornamento software al via per Škoda sui veicoli Enyaq iV già consegnati ai clienti.

L'update del sistema consentirà di ottenere un'autonomia reale più elevata grazie all'ottimizzazione della gestione della batteria. Il software offre anche numerosi miglioramenti alle funzionalità del Digital Cockpit e dell'head-up display, al sistema di infotainment e ai servizi online Škoda Connect.

I proprietari dei veicoli potranno prenotare un appuntamento di assistenza gratuito per eseguire l'installazione del nuovo software. Da quel momento in poi, invece, gli aggiornamenti futuri saranno eseguiti 'over the air'. I clienti italiani di Škoda Enyaq iV hanno ricevuto una e-mail con tutti i dettagli dell'aggiornamento e potranno fissare un appuntamento di assistenza gratuita in officina. L'installazione del software ME3 richiede circa cinque ore e una volta aggiornato sarà in grado di ricevere via etere la maggior parte degli aggiornamenti futuri, senza la necessità di recarsi nuovamente in officina.

Sul fronte batteria e ricarica, il nuovo software offre, tra le altre cose, una modalità di ricarica della batteria che permette un riempimento fino a un massimo dell'80% durante il processo di ricarica. Ciò contribuisce a preservare la batteria e a prolungarne la durata.

L'intera capacità di accumulo e la massima velocità di ricarica saranno disponibili in qualsiasi momento, qualora se ne presentasse la necessità. La velocità massima di ricarica sale a 120 kW per i veicoli con batteria da 62 kWh e a 135 kW per i modelli con batteria da 82 kWh. Grazie a una migliore gestione termica della batteria stessa, aumenta l'autonomia reale della famiglia Enyaq iV. I grafici della ricarica e dell'autonomia nel sistema di infotainment ora includono anche la visualizzazione della destinazione e delle eventuali soste di ricarica necessarie.

Sono stati apportati miglioramenti anche al Digital Cockpit e all'head-up display con realtà aumentata, che includono ora anche la visualizzazione del livello di carica della batteria.

La telecamera posteriore, poi, ora offre un maggiore contrasto, per una migliore visibilità dell'ambiente circostante. Il pulsante multifunzione sul volante, inoltre, consente al conducente di passare rapidamente dal Cruise Control Adattivo alla funzione Travel Assist per la guida assistita in colonna.