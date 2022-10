Auto e assistenti vocali più intelligenti grazie alla 'luce'

Rendere più 'intelligenti' gli oggetti, come gli assistenti vocali o le auto a guida autonoma, grazie alla luce: è l'obiettivo di un nuovo dispositivo messo a punto da ricercatori dell'Istituto di Tecnologia del Massachussetts (Mit) e descritto su Science: è in grado di elaborare più rapidamente i dati raccolti, trasformandoli in particelle di luce, e annullare quasi completamente i tempi di risposta.

Capita spesso che quando si chiedono informazioni utili al proprio assistente domestico 'smart' passi qualche secondo prima di avere una risposta. Il motivo è nei tempi di latenza, ossia il tempo necessario perché l'enorme mole di dati delle nostre parole venga codificata in bit, inviati a dei computer lontani anche migliaia di chilometri che analizzano i dati e poi arrivi la risposta. I dispositivi domestici non sono infatti in grado di elaborare essi stessi i dati ma sono solamente delle sorte di orecchie che raccolgo le domande e le sottopongono a computer 'centrali' ben più potenti. Ma tutti questi passaggi potrebbero ora essere snelliti enormemente grazie al nuovo dispositivo ideato dai ricercatori del Mit capace di trasformare le informazioni sotto forma di fotoni e processare buona parte dei dati direttamente nel punto di raccolta, ossia nelle nostre case. Un 'ricetrasmettitore intelligente', come lo hanno definito gli stessi ideatori, che eliminerebbe quasi completamente il ritardo dovuto all'invio dei dati verso i computer centrali. Usando il nuovo dispositivo viaggerebbero nella rete molte meno informazioni perché una parte importante delle elaborazioni sarebbe già state fatte. Un'innovazione che dovrà essere ulteriormente migliorata e miniaturizzata, attualmente è della grandezza di una scatola di scarpe, ma che già promette di migliorare moltissimo settori come gli assistenti vocali o le auto a guida autonoma.