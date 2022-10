Volvo EX90, una nuova concezione di lusso e benessere

Un abitacolo che risponde alle necessità di ricreare un nuovo concetto di lusso e benessere, in linea con i temi ambientali. Per gli interni della nuova Volvo EX90, la casa svedese ha infatti utilizzato un materiale innovativo che i tecnici della casa automobilistica hanno chiamato Nordico, come espressione dei valori scandinavi e nuovo parametro di riferimento per il design degli interni di alta gamma.

Creato con tessuti ottenuti da materiali riciclati, come le bottiglie in PET, e con materiali bioattribuiti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile in Svezia e Finlandia, Nordico è un materiale tecnicamente avanzato. In tema di foreste, invece, in tutto l'abitacolo della Volvo EX90 ci sono pannelli in legno certificato FSC, retroilluminati con una luce calda che crea un'atmosfera da salotto scandinavo ed evoca la natura delle regioni nordiche.

"Abbiamo scelto i materiali basandoci sui nostri valori - ha spiegato Cecilia Stark, Senior Design Manager - e si tratta di scelte che si lasciano alle spalle il lusso automobilistico vecchio stile e che esprimono le nostre origini scandinave. Per la Volvo EX90 abbiamo scelto di partire dal benessere del cliente nel processo di design". La Volvo EX90 offre anche la possibilità di scegliere una finitura opzionale dei sedili in misto lana, con un tessuto certificato secondo rigorosi standard di sostenibilità in materia di benessere degli animali, ambiente e questioni sociali.

Il modello di Volvo contiene anche una quantità maggiore di plastica riciclata, in modo da utilizzare meno risorse primarie e limitate. Oltre alle bottiglie in PET riciclate, gli interni della Volvo EX90 impiegano quasi 50 chilogrammi di plastiche riciclate e materiali a base biologica. Anche la moquette riprende il concetto di circolarità, essendo in parte costituita da poliammide rigenerata.