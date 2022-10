Scania, nuovi motori puntano su potenza e 'vita' più lunga

Una nuova generazione di motori per Scania. La novità riguarda in particolare una grande densità di potenza, una vita utile fino al 50% più lunga e un importante miglioramento in termini di riduzione delle emissioni di CO2. Obiettivo dichiarato, stabilire un nuovo standard di efficienza nelle applicazioni industriali e di alimentazione.

Dopo un decennio di innovazione e progettazione, la nuova piattaforma motori Scania è quindi pronta. "Oggi introduciamo il motore Scania più efficiente di sempre - ha affermato Joel Granath, Senior Vice President e Head of Power Solutions di Scania - in termini di consumi di carburante: più coppia, più potenza e una vita utile del motore fino al 50% più lunga".

In virtù dell’utilizzo di tecnologie all'avanguardia per la sua progettazione, la nuova generazione di motori Scania garantisce un tempo che intercorre tra una revisione e l'altra fino a 25.000 ore ma anche una riduzione nei consumi di carburante: per i motori 13 litri fino al 7% rispetto alla generazione attuale, a parità di potenza, che si traduce in quattro litri di gasolio risparmiati per ora di motore a pieno carico.

Per ottenere questi risultati, sono state sviluppate nuove caratteristiche che includono un raffreddamento più preciso, un blocco motore e una testa cilindri più rigidi e una più robusta trasmissione ad ingranaggi. Disponibili in due cilindrate, i nuovi motori saranno configurabili sulla piattaforma di ultima generazione a seconda delle applicazioni, delle future normative sulle emissioni di CO2 e delle miscele di biodiesel e HVO. Il motore 13 litri ha una gamma di potenza da 368 kW a 450 kW e fornisce fino all'11% di potenza in più e al 21% di coppia in più rispetto alla generazione precedente. Il motore a 11 litri, invece, ha una gamma di potenza da 202kW a 368 kW.